Popülist politikalar  gölgesinde süren ticaret savaşının  kazananı kim olacak?

Çinli şirkete uygulanan ticaret kısıtlamalardan bazıları 90 günlüğüne gevşetilse ve bir geçiş süreci sağlansa da bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının teknoloji savaşıyla ikinci perdeye taşındığını gösteriyor.
Stratejist Rıdvan Baştürk, ticaret savaşındaki son gelişmeleri, krizin derinleşmesi durumunda küresel ekonomiyi bekleyen sorunları RS FM'de değerlendirdi.
‘ABD BAŞKANI TRUMP'IN 2020'DE TEKRAR LİDERLİK İÇİN BU TARZ HAMLELERE İHTİYACI VAR’
Rıdvan Baştürk, seçim kampanyasını ekonomi üzerine yoğunlaştıran ABD Başkanı Trump'ın vadettiği gibi ticaret açığının azaltılması yönünde planlamalar yaptığını belirtti.
Çin ürünlerine yapılan vergi zamları ile başlayan son iki haftalık süreçte yaşananları 'sürpriz' olarak niteleyen Baştürk, iki hafta öncesinde ticaret müzakerelerinde yüzde 99 anlaşma sağlanacağı yönünde haberler geldiğini hatırlattı.
‘TİCARET SAVAŞININ KAZANANI YOK’
'Ticaret savaşlarının kazananı yok' diyen Rıdvan Baştürk, kısa vadede Amerikan ekonomisinin bu işten karlı çıktığı görünse de bu gelişmelerin tüm dünya için olumsuz olduğunu söyledi.
Ticaret savaşının Çin ekonomisine çok ciddi negatif yansımaları olduğunu işaret eden Baştürk, sözlerine şöyle devam etti:
"Ekonomik büyümede her çeyrek bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydediyor. Karşılıklı restleşmelerin yoğunlaştığı dönemlerde ekonomik yavaşlama biraz daha öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin yavaşladığı sürece tüm dünya yavaşlayacaktır. İşin ucu tekrardan Amerikan ekonomisine dönecektir."
‘TİCARET SAVAŞI DALLANIP BUDAKLANIRSA, KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA DERİNLEŞİR’
"Bunlar tüm dünyaya ekonomik aktivitelerde yavaşlama olarak yansıyacaktır. Anlaşmazlık süreci uzar ve farklı kollara da sirayet ederse küresel ekonomideki yavaşlamanın daha da derinleşmesi beklenebilir. Böyle bir durumda gelişmiş ülkelerden ziyade, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışları olabilir, mevcut sıkıntıların daha da artacağı söylenebilir."
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