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16:57 23 Mayıs 2019
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    Ekonomi raporu

    Popülist politikalar  gölgesinde süren ticaret savaşının  kazananı kim olacak?

    Ekonomi Raporu
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    Derya Yaşar
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    ABD ve Çin arasında artan tansiyonu değerlendiren Rıdvan Baştürk'e göre Trump, Çin karşısında kendi kozunu elde edene kadar ticaret savaşları devam edecek. Sürecin farklı kollara da sirayet etmesi durumunda küresel ekonomideki yavaşlamanın derinleşebileceğini belirten Baştürk, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin hassasiyetlerine dikkat çekti.

    © AFP 2019 /
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan firmalarının 'ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden' ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen kararnamesini imzalamasıyla ticaret savaşları yeniden alevlendi. Çin ile müzakereler sürerken atılan bu adımla ABD, bu kez de teknolojiyi hedef aldı. Çinli telekomünikasyon devi Huawei ve bağlı ortaklıkları kara listeye alındı. Ambargo kararının ardından ilk adımı atan Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler gibi bazı alanlarda işbirliğini askıya aldı.
    Çinli şirkete uygulanan ticaret kısıtlamalardan bazıları 90 günlüğüne gevşetilse ve bir geçiş  süreci sağlansa da bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının teknoloji savaşıyla ikinci perdeye taşındığını gösteriyor.
    Stratejist Rıdvan Baştürk, ticaret savaşındaki son gelişmeleri, krizin derinleşmesi durumunda küresel ekonomiyi bekleyen sorunları RS FM'de değerlendirdi.

    ‘ABD BAŞKANI TRUMP'IN 2020'DE TEKRAR LİDERLİK İÇİN BU TARZ HAMLELERE İHTİYACI VAR’

    Rıdvan Baştürk, seçim kampanyasını ekonomi üzerine yoğunlaştıran ABD Başkanı Trump'ın vadettiği gibi ticaret açığının azaltılması yönünde planlamalar yaptığını belirtti.
    Çin ürünlerine yapılan vergi zamları ile başlayan son iki haftalık süreçte yaşananları 'sürpriz' olarak niteleyen Baştürk, iki hafta öncesinde ticaret müzakerelerinde yüzde 99 anlaşma sağlanacağı yönünde haberler geldiğini hatırlattı.

    © AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
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    Stratejist, telekomünikasyon şirketlerine yönelik yaptırımlarla devam eden sürecin sonunda ne olacağına ilişkin belirsizliğe dikkat çekerek, "Trump, popülist bir lider. Ekonomi tarafını canlandırmak bağlamında, Çin karşısında kendi kozunu elde edene kadar bu ticaret savaşının devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi. Rıdvan Baştürk, 2020 seçimlerini işaret ederek, Başkan Trump'ın 2020 seçimlerinde liderliği tekrar elde etmek için bu tarz hamlelere ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.

    ‘TİCARET SAVAŞININ KAZANANI YOK’

    'Ticaret savaşlarının kazananı yok' diyen Rıdvan Baştürk, kısa vadede Amerikan ekonomisinin bu işten karlı çıktığı görünse de bu gelişmelerin tüm dünya için olumsuz olduğunu söyledi.

    Ticaret savaşının Çin ekonomisine çok ciddi negatif yansımaları olduğunu işaret eden Baştürk, sözlerine şöyle devam etti:

    "Ekonomik büyümede her çeyrek bir önceki çeyreğe göre düşüş kaydediyor. Karşılıklı restleşmelerin yoğunlaştığı dönemlerde ekonomik yavaşlama biraz daha öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin yavaşladığı sürece tüm dünya yavaşlayacaktır. İşin ucu tekrardan Amerikan ekonomisine dönecektir."

    ‘TİCARET SAVAŞI DALLANIP BUDAKLANIRSA, KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA DERİNLEŞİR’

    Huawei
    © REUTERS /
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    ABD-Çin arasında tansiyonu yüksek sürecin küresel süreci de olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Rıdvan Baştürk'e göre son olarak teknolojinin eklendiği süreç daha da dallanıp budaklanır ise küresel ticaret daha da ivme  kaybedebilir.

    "Bunlar tüm dünyaya ekonomik aktivitelerde yavaşlama olarak yansıyacaktır. Anlaşmazlık süreci uzar ve farklı kollara da sirayet ederse küresel ekonomideki yavaşlamanın daha da derinleşmesi beklenebilir. Böyle bir durumda gelişmiş ülkelerden ziyade, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden fon çıkışları  olabilir, mevcut sıkıntıların daha da artacağı söylenebilir." 

    Etiketler:
    ticaret savaşı, Donald Trump, Türkiye, Huawei, Ekonomi, Rıdvan Baştürk, ABD-Çin İlişkileri
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