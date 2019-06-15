‘Demirtaş’ın salı günü tahliye edilmesi bekleniyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrarlanacak seçim öncesi adayların Televizyon tartışması sonucu etkiler mi? Kürt seçmenin tavrı ne olacak? RSFM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Gazeteci Nevzat Bingöl ve Siyasi İletişimci Şeyda Taluk kritik sorulara yanıtlar verdi.
Binali Yıldırım’ın Diyarbakır temasları sırasında kullandığı Kürdistan ifadesini ve PKK’nın adını bölge ağzıyla telaffuzunu değerlendiren Bingöl, Kürt seçmenin çok politize olduğunu ve bu tip jestlere rağmen 31 Mart öncesi kullanılan ağır ifadelerin belleklerde taze olduğunu belirtti.
“Öcalan’a yönelik tecritin kalkması gibi faktörler bile gösteriyor ki Kürtlerin oyu bu seçimde Ak Parti’ye gitmeyecek. Kürt muhafazakar seçmen de Ak Parti’ye vermeyecek. Bunun temel nedeni de önceki seçimde kullanılan ağır üslup. Ayrıca Öcalan’ın Selahattin Demirtaş karşısında ağırlığının azaldığı anlaşılıyor. Demirtaş daha güvenilir olarak görülüyor” diye konuşan Nevzat Bingöl, “Onun İmamoğlu’nu desteklemesi etkili olacaktır. Bu seçimi benim tabirim de ‘Kemalist Kürtler’ belirleyecek. Bu bir ironiydi ama Ak Parti karşıtlığı ile hayat buldu” dedi.
Gazeteci Nevzat Bingöl, muhafazakar Kürt seçmenin geçen sefer Saadet Partisi'ne oy verdiğini hatırlatırken, bu kitlenin de İmamoğlu yönünde oy verme eğiliminde olduğunu belirtti. Kürt dini liderler, “meleler” ve Ak Partili il ilçe yöneticilerinin de İstanbul’u üs yaptığını söyleyen Bingöl, buna rağmen Süleyman Soylu’nun Kürt seçmene yönelik sözlerinin, kayyum uygulamalarının seçmeni çok rahatsız ettiğine vurgu yaptı ve “Hiçbir Kürt seçmen melelerin hatırına, onun sözüne bakarak oy vermez hele de İstanbul’da” dedi.
Selahattin Demirtaş’ın 18 Haziran’da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisinin bölgede de olduğunu söyleyen Nevzat Bingöl, “Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bölge halkı bu saatten sonra Öcalan’ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniyor. Son söylemler ciddi travmalar yarattı. Ak Partililer bile bu üsluptan rahatsızdı. Sonuçta, evet Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı düşünülüyor ama zaten bir suçu olmadığını söylüyor vatandaş, onun tek suçu Erdoğan’a güçlü muhalefet yapmaktı diyorlar” ifadesini kullandı.
'VIP TARTIŞMASININ KARŞILIĞI YOK'
Siyasi iletişimci Şeyda Taluk da İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki tartışmanın seçmeni etkilemeyeceğini söyledi. Taluk ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne söylediği iddia edilen sözler için de şu yorumu yaptı:
“Seçmenin en büyük derdi ekonomi. Her yer yanıyor. Her 100 seçmenden 70’inin borcu var, çoğu banka ve kart borcu. İnsanların bu kadar zorlandığı, çocuğunun eğitimini kara kara düşündüğü bir ortamda VIP meselesi ancak ‘tuzu kuruların’ meselesidir. Mesele, seçmenin derdine derman olmaktır. CHP’nin de hatası var. Sürekli cevap veriyorlar, gerek yok. Gündemi değiştirmeleri gerekiyor, bu kadar uzamasının hiçbir anlamı yok. Zaten TV izleyicisi de giderek düşüyor. Gençler zaten hiç izlemiyor. Medyanın sorması gerek, izleyicinin neden bu konulara kafa yormadığını…”
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