'Vasatlaşma, insanlar arasında virüs gibi yayılan bir hastalıktır'

Yazar Gaye Boralıoğlu, "Vasatlaşma, insanlar arasında virüs gibi yayılan bir hastalıktır. Vasatlaşmanın sadece Türkiye’nin değil, çağın bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bütün yaşadığımız siyasi sonuçların, maruz kaldığımız, hak etmediğimiz, dünya üzerinde alınan endişe ettiğimiz kararların temelinde bu vasatlaşmanın olduğunu düşünüyorum" dedi.

Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı'nın bu haftaki konuğu yazar Gaye Boralıoğlu'ydu. Zerda, Hırsız-Polis, Üzgünüm Leyla, Bir İstanbul Masalı, Kapalıçarşı, Bıçak Sırtı dizilerinin senaristliğini de yapmış olan Boralıoğlu, "Senaryo yazdığım dönem, dizi süreleri en fazla 50 dakikaydı. Sezonu belli bir kalitenin altına düşürmeden kapatmak mümkün olabiliyordu, şimdiki koşullar farklı. Bu sebeple dizi konusunu kapattım. Ya edebiyatı ikinci plana itecektim ya da kendimi tümüyle edebiyata yönlendirecektim. Televizyonun ve görüntülü her şeyin düğmesine basarak kapattım, edebiyata yöneldim" dedi.

Yarattığı diziler içerisinde en sevdiği ve kendini en iyi ifade ettiği işin 'Hırsız-Polis' olduğunu söyleyen Boralıoğlu, ilk kitabı 'Hepsi Hikâye'yi 2001'de, fotoğraflar üzerinden kurguladığı romanı 'Meçhul'ü 2004'te, 'Aksak Ritim'i 2009'da, 'Mübarek Kadınlar'ı 2014'te son romanı Dünyadan Aşağı'yı 2018'de yayımladı.

'Dünyadan Aşağı'yı İstanbul, Datça, Urla, Berlin, Viyana'da yazdığını söyleyen Boralıoğlu, "Kitabın ana karakteri ve anti kahramanı, Hilmi Aydın'ı edebi olarak çok seviyorum ama Hilmi Aydın, bugün yaşadığımız düzenin müsebbibi olan, etrafımızda da çok miktarda olan insanları temsil ediyor" dedi.

'VASATLAŞMA ÇAĞIN PROBLEMİ'

Vasatlaşmanın bir virüs gibi insanlar arasında kolayca yayıldığını söyleyen Boralıoğlu, "Vasatlaşmanın sadece Türkiye'nin değil çağın bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bütün yaşadığımız siyasi sonuçların, maruz kaldığımız, hak etmediğimiz, dünya üzerinde alınan endişe ettiğimiz kararların temelinde bu vasatlaşmanın olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Dünyadan Aşağı' vasatlaşmaya bir cevap iddiasındadır, her türden vasatlaşmaya. İçerideki ve dışarıdaki travmalarla baş etmek zor oldu ama bir taraftan da zevkliydi, hayata tutunmamı, bütün o travmaları başka bir yerden başka bir dünyadan dile dökmemi sağladı. Bir yandan en çok zorlandığım bir yandan da en çok zevk alarak, hınzırca bir zevk alarak yazdığım romandır, bu kitap.