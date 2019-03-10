Yazar Meryem: Edebiyat nefes aldırır, bitimsiz ovalarda koşmanıza sebep olur

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Hatice Meryem, “Edebiyat size nefes aldırır, edebiyat sizin bitimsiz ovalarda koşmanıza sebep olur. Kendi içinde disiplinleri vardır ama yine de özgürsünüzdür” dedi.

Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı'na son romanı ‘Yetim'le bir kez daha okuyucusuyla buluşan Hatice Meryem katıldı.

‘Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun', ‘Aklımdaki Yılan' ve ‘Beyefendi' gibi kitapları ilgiyle okunan Hatice Meryem, bu defa ‘Yetim' adlı son romanında ailesi olmasına rağmen yalnız kalan, kendini bir yere ait hissedemeyen bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

‘KENDİ İÇİNDE DİSİPLİNLERİ VARDIR AMA YİNE DE ÖZGÜRSÜNÜZDÜR'

Hatice Meryem, "Edebiyat size nefes aldırır, edebiyat sizin bitimsiz ovalarda koşmanıza sebep olur. Kendi içinde disiplinleri vardır ama yine de özgürsünüzdür" diye konuştu.

Birçok dizi senaryonun da yazarı olan Meryem, "Edebiyatla uğraştıktan sonra senaryo yazmak bana bir an cehennem gibi gelmişti. Şimdi öyle hissetmiyorum. Artık sınırları belli bir alanın içinde de yaratıcı olunabileceğini öğrendim. Hatta bunun edebiyatıma da faydası olabileceğini düşünüyorum" dedi.