Yazar Meryem: Edebiyat nefes aldırır, bitimsiz ovalarda koşmanıza sebep olur

Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı'na son romanı ‘Yetim'le bir kez daha okuyucusuyla buluşan Hatice Meryem katıldı.
‘KENDİ İÇİNDE DİSİPLİNLERİ VARDIR AMA YİNE DE ÖZGÜRSÜNÜZDÜR'
Hatice Meryem, "Edebiyat size nefes aldırır, edebiyat sizin bitimsiz ovalarda koşmanıza sebep olur. Kendi içinde disiplinleri vardır ama yine de özgürsünüzdür" diye konuştu.
Birçok dizi senaryonun da yazarı olan Meryem, "Edebiyatla uğraştıktan sonra senaryo yazmak bana bir an cehennem gibi gelmişti. Şimdi öyle hissetmiyorum. Artık sınırları belli bir alanın içinde de yaratıcı olunabileceğini öğrendim. Hatta bunun edebiyatıma da faydası olabileceğini düşünüyorum" dedi.
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