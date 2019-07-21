Doç. Dr. Durna: Aslına bakarsanız aşkın en saf hali hemcinsler arasında olanıdır

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Doç. Dr. Tezcan Durna, “Aslına bakarsanız aşkın en saf hali hemcinsler arasında olanıdır. Hemcinsler arasındaki aşkta neslin devamı gibi bir beklenti yok. Burada saf bir aşktan, sevgiden bahsediyoruz” dedi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Tezcan Durna bu hafta Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in konuğu oldu.

‘Aşkın Halleri’ isimli kitabın editörlerinden Tezcan Durna, “İnternette ‘aşk’ ve ‘kadın’ yazdığınızda çok sayıda klişe görüyorsunuz. Bunlar çok masum klişeler değil. Üretilen bu klişeler mikro iktidar, tahakküm üreten klişeler. Aşk kavramına farklı disiplinler arasında ve farklı medya anlatılarına eleştirel olarak nasıl yaklaşabiliriz diye düşündük. Felsefe ve aşk, psikiyatride aşk, medyada aşk gibi farklı disiplinler arasında aşkı ele aldık” diye konuştu.

‘HABERLERDE DE BİR MAGAZİNLEŞME SÖZ KONUSU’

Doç. Dr. Durna, şöyle devam etti: “Magazin medyası, ciddi haber dediğimiz şeye evrilmiş durumda. Haberlerde de bir magazinleşme söz konusu. Dedikoduyu seviyoruz. Komşunun penceresi açıkken orada neler olduğunu herkes merak eder. Basit bir merakın sonucunu doğuruyor magazin. Magazin, ciddi haberlere 90’larda nasıl sirayet etti? Yolsuzluk gibi konuları nasıl şekillendirdi? Kitabın içinde bu tarz tartışmaları da yapıyoruz. Kadın mevzusu bunun içinde nasıl yer alıyor? Bunu tartışmaya çalıştım. Magazin merakı ciddi haberlere de evrilmeye başladı.”

Aşkın, iki karşı cins arasındaki bir duygulanım olduğunu düşünüyoruz. Aslına bakarsanız aşkın en saf hali hemcinsler arasında olanıdır. Çünkü aşk dediğimiz şey neslin üremesinin araçlarından birinin ürünü olarak değerlendiriliyor. Hemcinsler arasındaki aşkta neslin devamı gibi bir beklenti yok. Burada saf bir aşktan, sevgiden bahsediyoruz.”