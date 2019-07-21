Doç. Dr. Durna:  Aslına bakarsanız aşkın en saf hali hemcinsler arasında olanıdır

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Genel Yayın Yönetmeni Doç. Dr. Tezcan Durna bu hafta Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in konuğu oldu.
‘HABERLERDE DE BİR MAGAZİNLEŞME SÖZ KONUSU’
Doç. Dr. Durna, şöyle devam etti: “Magazin medyası, ciddi haber dediğimiz şeye evrilmiş durumda. Haberlerde de bir magazinleşme söz konusu. Dedikoduyu seviyoruz. Komşunun penceresi açıkken orada neler olduğunu herkes merak eder. Basit bir merakın sonucunu doğuruyor magazin. Magazin, ciddi haberlere 90’larda nasıl sirayet etti? Yolsuzluk gibi konuları nasıl şekillendirdi? Kitabın içinde bu tarz tartışmaları da yapıyoruz. Kadın mevzusu bunun içinde nasıl yer alıyor? Bunu tartışmaya çalıştım. Magazin merakı ciddi haberlere de evrilmeye başladı.”
Aşkın, iki karşı cins arasındaki bir duygulanım olduğunu düşünüyoruz. Aslına bakarsanız aşkın en saf hali hemcinsler arasında olanıdır. Çünkü aşk dediğimiz şey neslin üremesinin araçlarından birinin ürünü olarak değerlendiriliyor. Hemcinsler arasındaki aşkta neslin devamı gibi bir beklenti yok. Burada saf bir aşktan, sevgiden bahsediyoruz.”
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