'Ekşi Sözlük, dedikodusal bilgi ile ansiklopedik bilginin tek bir ortamda hiyerarşisiz biçimde birleştiği bir platform'

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan yazar Süreyyya Evren, “Wikipedia, Ekşi Sözlük bir yandan ansiklopedi bir yandan dedikodu gibi. Dedikodusal bilgi ile ansiklopedik bilginin tek bir ortamda birleştiği ve hiyerarşisiz bir biçimde birleştiği enteresan bir platform” ifadelerini kullandı.

Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu olarak yazar Süreyyya Evren katıldı. Süreyyya Evren’in, ismindeki üçüncü ‘y’ harfinin sırrı da yayında ortaya çıktı. Bu gizem, ünlü edebiyatçı, Cemal Süreya’ya dayanıyor. İddiaya girmeyi çok seven Cemal Süreya, girdiği bir iddiayı kaybeder ve soyadındaki ikinci 'y' harfini bir daha hiç kullanamaz. Cemal Süreya’nın attığı bu harfi, Süreyyya Evren sahiplenir.

‘Hayatında bir defa kitap yazmış yazarlar var, onlar da bizim için yazar’

Roman, öykü, şiir, siyaset teorisi ve güncel sanat üzerine kaleme aldığı kitaplarıyla tanınan Süreyyya Evren son çalışması ‘Dokunan Kitap’ı, ‘neden ve nasıl yazmalı’ sorusuyla açıyor. Evren, Dokunan Kitap’taki yazılarıyla başta edebiyat olmak üzere sanattan ve gündelikten geriye kalanı özgün bakışıyla, siyasi ve felsefi bir yaklaşımla yazısına konu ediyor:

“İçeriden ve ‘dokunarak yazmak’ ile kastım, değindiğimiz mesele her neyse onu bir oda gibi, mekan gibi düşünmek ve onun içinden sınırlarına dokunarak, çeperlerini elleyerek yazmak, onu deneyimleyerek yazmaya çalışmaktı. Yazmayı bırakmış yazarlar da bizim için yazar. Hayatında bir defa kitap yazmış yazarlar var ya da yazmaya uzun aralar vermiş yazarlar var. Onlar da bizim için yazar.”

‘Enteresan bir platform’

“Zihinsel mekan, benim için kritik. Her meseleyi bir zihinsel mekanıyla düşünme eğilimindeyim. ‘Nasıl bir zihinsel mekanı var?’ diye. Wikipedia nasıl bir bilgi biçimi, Ekşi Sözlük nasıl bir bilgi biçimi üzerine düşünüyordum. Uluslararası bir sunum yapmıştım Ekşi Sözlük’le ilgili. Bunlar bir yandan ansiklopedi gibi, bir yandan dedikodu gibi. Dedikodusal bilgi ile ansiklopedik bilginin tek bir ortamda birleştiği ve hiyerarşisiz bir biçimde birleştiği enteresan bir platform.”