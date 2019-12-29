‘Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kadınların toplumsal sorunlarına dair duyarlılığı var ama bazen kadın düşmanı olabiliyor’

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı programına konuk olan Dr. Fatih Altuğ, “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın kadınların toplumsal sorunlarına dair duyarlılığı var ama bazen kendisi de kadın düşmanı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın, ‘Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ isimli romanını ‘Sadeleştirilmiş’ ve ‘Eleştirel’ baskı olmak üzere iki farklı baskıda yeniden hazırlayan Dr. Fatih Altuğ, Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.

Edebiyatımızın sürekli ilgiyle okunan başyapıtlarından Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, eğlencenin, mizahın ve heyecanın bir an bile eksilmediği bir dünyayı anlatıyor.

‘Kendisi de kadın düşmanı olabiliyor’

“Hüseyin Rahmi, popüler yazarlar içerisinde sayılmış, her dönemde okunmuş ama seçkinlerin yazarı; ileri, öncü bir edebiyatın yazarı olarak görülmemiş” diye konuşan Altuğ, şöyle devam etti:

“Kadın-erkek ilişkileri Hüseyin Rahmi’nin en baştan bu tarafa önemsediği bir tema. Bazen çok özgürlükçü, kadınların nasıl baskı altında tutulduklarına dair bir duyarlılığı var. Ama bazen kendisi de kadın düşmanı olabiliyor. İkili bir konumu var Hüseyin Rahmi’nin. Cinsiyetler arası karşılaşma, dönüşme, sınırların belirsizleşmesi bunlara karşı bir duyarlılığı var.”

‘Biraz kadın düşmanı bir tavrı var’

Programın sunucusu Serhat Sarısözen’in “Evet eğlenceli bir dili var. Ama o dönemin kadınları biraz saf, hatta ileri gidiyorum biraz aptal olarak betimlenmiş. Bir erkek gözüyle bakınca kadınlar Hüseyin Rahmi’nin gözünden böyle mi gözüküyordu. Yahut zaten böyle miydi?” sorusuna Altuğ, şöyle cevap verdi:

“Hüseyin Rahmi’nin gözünden böyle gözüküyordu. Hüseyin Rahmi’nin biraz kadın düşmanı bir tavrı var. Biraz komikleştirmek için halkın temsilini kadınlar topluluğuna alıyor. Kadınları başta daha özel bir karikatürize etme eğilimi var. Aslında metin ilerledikçe herkesi de saflıkla niteleme gibi bir eğilimi var. Hüseyin Rahmi’nin insanlarla olan ilişkisi gelgitli bir ilişki. Bir yandan insanların kurtuluşuna arzulayan, bir yandan da yukardan bakan ama onların iyiliği için bu şekilde bakan, karikatürize eden bir tavır.”