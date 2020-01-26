Şalom Yayın Yönetmeni Molinas: Antisemitizm, sadece Yahudilerin değil insanlığın sorunu

RS FM’de yayınlanan Gündem Dışı'na konuk olan Şalom gazetesinin Yayın Yönetmeni Ivo Molinas, “Yeryüzünde bir halkı tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik bir projeden bahsediyoruz. Yahudiler, intikam almak için ‘Holokost’ demiyorlar. Unutmamak için anma günleri yapılıyor... Antisemitizm, sadece Yahudilerin değil insanlığın sorunu” ifadelerini kullandı.

Holokost’un anma günü sebebiyle Şalom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ivo Molinas, Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. Molinas, hem bugün anılmaya başlanan ‘Holokost’ hem de ‘antisemitizm’ hakkında Serhat Sarısözen’in sorularını yanıtladı.

‘Şalom, bugün referans alınan bir gazete halini aldı’

1989’da gazeteciliğe başlayan, önce dış haberler editörü, iki yıl sonra başyazar, 2011’de Yayın Yönetmeni olan ve Şalom’un dışa açılma politikası çerçevesinde Yahudi olmayan yazarlara da gazetede yer veren Molinas, şunları söyledi:

“Bizi ötekileştirenlere karşı bir panzehir olarak ‘öteki’ ile diyaloğa girme sürecini başlatmaya çalıştım. Öteki ile diyalog süreci kapalılıktan çıkarıyor. Hayatım boyunca siyasal olarak da kültürel olarak da muhafazakarlıktan hiç haz etmemiş bir insanım. Kapalılığın ve muhafazakarlığın insanları geliştiremediğini düşünen bir insanım. Muhafazakarlığa karşı ben gazeteyi dışa açılım politikası kapsamında Musevi olmayan gazeteci arkadaşları da gazeteye davet ettim. Bu, çoğunlukla çok kabul gördü. Bu çok renklileşme süreci çok başarılı sonuçlar verdi. Şalom, bugün referans alınan bir gazete halini aldı.”

‘Binlerce ölüm kampı kuruldu, Alman halkı kendini kaybetmişti’

Hitler’in başrolünü oynadığı, 6 milyonu Yahudi olmak üzere 11 milyon sivilin ölümüyle sonuçlanan Nazi soykırımı, Holokost’un anma günü münasebetiyle Salı günü Belgrad Büyükelçiliği’nde düzenlenen Holokost Anma Programında da konuşacak olan Molinas, “Naziler 1942’den sonra Yahudileri dünyadan en optimum yolla yani en az maliyetle ortadan kaldırmanın sistematik hesabını yaptılar. Binlerce ölüm kampı kuruldu. Öldürülen 6 milyon Yahudi’nin 1.5 milyonu çocuktu. Holokost bu anlamda benzersizdir. Öyle bir faciaydı ki trenlerle gelen bebekleri hemen öldürmek için havaya fırlatıp hedef olarak belirleyip vuruyorlardı. Alman halkı kendini kaybetmişti” şeklinde konuştu.

‘Yahudilerin görünmez cellatları’

Molinas, şöyle devam etti: “Alman halkı aktif bir rol oynadı. Bütün Alman halkı, Yahudilerin görünmez cellatlarıydı. O dönem Yahudileri kurtarmaya çalışanlar da oldu kimisi başarılı oldu ama çoğunluğu da başarılı olamadı. Başarılı olan Almanlar, aileleriyle birlikte katledildiler, ‘Sen nasıl bir Yahudi’yi korusun’ diye.

Yeryüzünde bir halkı tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik bir projeden bahsediyoruz. Yahudiler, intikam almak için ‘Holokost’ demiyorlar. Unutmamak için anma günleri yapılıyor... Antisemitizm, sadece Yahudilerin değil insanlığın sorunu.”