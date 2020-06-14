Bilinçaltı ve Bioenerji Uzmanı Moralıoğlu: Düşünceniz değişirse kaderiniz de değişir

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in bu haftaki konuğu Bilinçaltı ve Bioenerji Uzmanı Didem Moralıoğlu’ydu.

‘Odaklandım ve hayallerimi gerçekleştirdim’

Didem Moralıoğlu, “Herkesin hayalleri vardır fakat o hayalleri sadece kurmak değil, bunların gerçekleşmesi için çaba sarf etmek gerekir. Tüm hayatım boyunca gerek kitaplarımda gerek çalıştığım şirketlerde hep hayallerime odaklandım. Bugün geldiğim noktada sanıyorum hayallerimi gerçekleştirdim. Yeni hayallere de her zaman için yelken açıyorum” diye konuştu.

‘Kadınlar hiçbir erkeğin cesaret edemediği kadar aşık olur’

Moralıoğlu, “Kadınlar hiçbir erkeğin cesaret edemediği kadar aşık olurlar. Çünkü hayatı çok dolu dolu yaşıyorlar. Aşkı incelediğimde de bugünkü bilinçaltı seviyesine taşıdı beni. Anatomik olarak kadın ve erkek beyni arasında birtakım farklılıklar var. Onun için de aşkı farklı yorumluyor ve yaşıyorlar” dedi.

‘Problemi yaratan düşüncelerinize odaklanın’

“Düşünceniz değişirse kaderiniz de değişir” diyen Moralıoğlu, “Problemler üzerine odaklanmayın, problemi yaratan düşüncelerinize odaklanın. Çünkü duyguyu anlık değiştiremiyorum fakat değiştirdiğimiz zaman duyguyu bilinçaltı seviyesinde değiştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.