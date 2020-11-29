Yazar Erkul: Cahide Sonku o dönem tek olması sebebiyle gelmiş geçmiş en büyük stardı

Yazar Eyüphan Erkul, “Hiç kimse Cahide Sonku kadar tanınmadı, onun kadar sevilmedi, onun kadar arzulanmadı. Ama onca sevgi selinin ortasında hep köksüz yaşadı. Cahide o dönem tekti. O yüzden gelmiş geçmiş en büyük stardı diyorum” şeklinde konuştu.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu yazar Eyüphan Erkul’du. Erkul, son romanı ‘Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz’da Türk sinemasının en büyük yıldızlarından Cahide Sonku’nun hayat öyküsünü kaleme aldı.

‘Sıfırdan yükselişi ve yanında bulunduğu erkekler üstünden hikayeyi anlattım’

Cahide’nin zirveden yokluğa uzanan hayatını anlatan Erkul, “Cahide’nin hayatını araştırırken önüme çok ihtişamlı ve karmaşık bir hayat çıktı. Yoksul bir kız çocuğunun Türkiye’de ilk sinema starı olması çok önemliydi. Öte taraftan babasız büyümüştü Cahide. Onu çok fazla üzen, onun yanında olan tutunduğu dalları ve erkekleri vardı. Dolayısıyla hikayeyi bu iki kurgu üstüne kurdum. Yani Cahide’nin sıfırdan yükselişi ve yanında bulunduğu erkekler üstünden hikayeyi anlattım” ifadelerini kullandı.

‘Hiç kimse onun kadar tanınmadı’

“Ne ondan önce ne de ondan sonra kimse onun mertebesine ulaşamadı. Hiç kimse onun kadar tanınmadı, onun kadar sevilmedi, onun kadar arzulanmadı. Ama onca sevgi selinin ortasında hep köksüz yaşadı Cahide” diyen Erkul, “Cahide o dönem tekti. O yüzden gelmiş geçmiş en büyük stardı diyorum” şeklinde konuştu.