Su-27 çok amaçlı avcı uçağı

Kimya uzmanı Profesör Doktor Leonid Rink, zehirli madde A-234'ü geliştirilen grubun üyelerinden biriydi. İngiliz yetkililer, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e ve kızına yapılan saldırıda bu kimyasal silahın kullanıldığını iddia ediyor ve bu konuda doğrudan Rusya'yı suçluyor.