Su-27 çok amaçlı avcı uçağı

Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde hizmet vermeye devam eden Su-27 uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Rus Sukhoi şirketinin imal ettiği Su-27 uçağı, dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor.
Sovyetler Birliği döneminden bu yana Rus Hava Kuvvetleri'nin envanterinde hizmet vermeye devam eden Su-27 uçaklarının teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kimya uzmanı Profesör Doktor Leonid Rink, zehirli madde A-234'ü geliştirilen grubun üyelerinden biriydi. İngiliz yetkililer, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal'e ve kızına yapılan saldırıda bu kimyasal silahın kullanıldığını iddia ediyor ve bu konuda doğrudan Rusya'yı suçluyor.
Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde oluşturulan insani koridorlar üzerinden sivillerin tahliyesi devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinden yapılan açıklamada insani molaların başlamasından beri Doğu Guta’dan 14 bin 500’ü aşkın kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte başlattığı, YPG’nin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na devam ediyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin imkanları son yıllarda artarken, ordu ve donanmayı güçlendirme yönünde ülkede ciddi çalışmalar yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)