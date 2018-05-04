Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler

Savunulan hedeflerini kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip olan Pantsir-S1 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S1, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.
Savunulan hedeflerini kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahip olan Pantsir-S1 sisteminin teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
NATO kod adı SA-22 Greyhound olan Pantsir-S1, kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksidir. Tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirilen Pantsir-S1, savunulan hedeflerini kara ve deniz tehditlerine karşı koruma kapasitesine de sahiptir.
1920-21’li yıllarda Gelibolu’da ölen Ruslar anısına yapılan anıtın görkemli açılış töreninin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türkiye’de bu yıl 10 yıl önce olduğu gibi, bir kez daha dönemin trajik olaylarının anısına bir etkinlik düzenlenecek.
Yevgeniy Dragunov’un tasarımı otomatik keskin nişancı tüfeği Dragunov (SVD), Rus ordusunun envanterinde 55 yıldır var ve yerini alabilecek herhangi bir tüfek henüz yok. Döneminin efsanesi bu silah devrim yaratmış ve dünya çapında askeri operasyon taktiklerini etkilemişti.
Ulusal takımların üyeleri, 2018 FIFA Dünya Kupası süresince Rusya'nın farklı yerlerinde yaşayacak ve antrenman yapacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)