Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri

"Benim adım Jaklin. Babam Suriyeli, annem Rus, bu nedenle hayatımın büyük bölümü iki ülkede yaşıyorum". Hem Rusya’yı hem Suriye’yi vatanı olarak gören 26 yaşındaki Jaklin, 3 yıl sonra Suriye’ye döndü ve kâh hüzün kâh sevinç yüklü izlenimlerini Sputnik’le paylaştı.