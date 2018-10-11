Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S-300 uçaksavar füze sistemlerinin Suriye'ye kurulumunun niteliksel olarak yeni bir hava savunma düzeyini sağlayıp karadaki durumu değiştirdiği vurgulandı.
Bu arada Rusya’nın Suriye’ye gerçekleştirdiği S-300 sevkiyatı, ABD’de panik havası yarattı. Amerikan yönetiminden, Rus hava savunma sistemlerini almak isteyen ülkelere yönelik yaptırım tehditleri üst üste gelmeye başladı.
Akdeniz, Kafkasya ve Orta Doğu bölgelerinde Rus ve Amerikan yapımı hava savunma sistemlerinin dağılımına dair ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)