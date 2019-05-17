Kırım Köprüsü’nün rekorları

Köprünün teknik özellikleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Kırım’da bulunan ve Avrupa'nın en uzunu olan Kırım Köprüsü, en modern mühendislik çözümlerini entegre ediyor ve haklı olarak eşsiz bir köprü olarak kabul ediliyor.
Köprünün teknik özellikleri, Sputnik’in hazırladığı infografikte.
Suriye ordusu son günlerde İdlib’deki militanlara yönelik operasyon sayısını arttırdı. Hükümet güçleri, bölgedeki teröristlere ait depoları, ateş mevzileri ve gözlem noktalarını bombalıyor.
İkinci Dünya Savaşı… Dünya tarihinin en korkunç dönemi. Rusya için bu öncelikle, Nazi güçlerinin Moskova'ya dayandığı Büyük Vatan Savaşı demek.
Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, Sputnik'e kurumun Soyuz-5 Light adlı çok kullanımlık ticari taşıyıcı roket geliştirmeyi planladığını belirtti.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni orta menzilli karadan havaya füze sistemi olan S-350 Vityaz’ın devlet testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.
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