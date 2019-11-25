Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç

Kuzey'de yaşayan yerliler için avlanmak ve balık tutmak masraflı bir hobi olmaktan çok, ailelerini hayatta tutabilmelerinin tek yolu. Sputnik, Rusya'nın Uzak Kuzey bölgesindeki Evenk, Çukçi ve Sami isimli yerli halklarının nasıl yaşadığı anlatıyor.