Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç

Dünyanın en popüler makineli tüfeğin yapısı, taktiksel ve teknik özellikleri, modifikasyonları ve testleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
2019’da, Rus silah üreticisi Mikhail Kalaşnikov'un doğumunun 100. yıldönümü kutlanıyor, onun efsanevi icadı Kalaşnikov tüfeği ise 72 yaşında.
Dünyanın en popüler makineli tüfeğin yapısı, taktiksel ve teknik özellikleri, modifikasyonları ve testleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Kuzey'de yaşayan yerliler için avlanmak ve balık tutmak masraflı bir hobi olmaktan çok, ailelerini hayatta tutabilmelerinin tek yolu. Sputnik, Rusya'nın Uzak Kuzey bölgesindeki Evenk, Çukçi ve Sami isimli yerli halklarının nasıl yaşadığı anlatıyor.
ABD'de; kanatlarla donatılan helikopterlerden, mikrosaniyelik bir frekansla yayılan elektromanyetik darbeyle İHA'ları devre dışı bırakabilen bir cihaza, sessiz denizaltıdan; teknik özellikleri gizli tutulan bombardıman uçağına kadar, çeşitli yeni silahlar geliştiriliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda DSG'nin kontrolündeki arazilerde yer alan 7 kampta 14 binden fazla IŞİD'linin kaldığı belirtildi. Bakanlığın verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusunda ayrıca 8 sığınmacı kampı bulunuyor.
23-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Soçi kentinde Birinci Rusya-Afrika Zirvesi yapıldı.
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