NATO ülkelerinin askeri harcamaları

Sputnik, 1990 yılından bu yana NATO'nun askeri harcamalarını inceleyen infografiği hazırladı.
NATO üyelerinin sayısı kuruluşundan bu yana 29’a yükselmiş durumda, ittifakın askeri harcamaları ise 1 trilyon doları geçmekte.
Sputnik, 1990 yılından bu yana NATO'nun askeri harcamalarını inceleyen infografiği hazırladı.
Mi-38T askeri nakliye helikopteri, Mi-38 tipi sivil helikopter model alınarak nakliye ve havadan indirme operasyonları için geliştirildi.
Sputnik, insanlığın bir felaketin eşiğine geldiği, füze saldırısı uyarı sistemlerinin doğru çalışmadığı en çarpıcı olayları derledi.
2019’da, Rus silah üreticisi Mikhail Kalaşnikov'un doğumunun 100. yıldönümü kutlanıyor, onun efsanevi icadı Kalaşnikov tüfeği ise 72 yaşında.
Kuzey'de yaşayan yerliler için avlanmak ve balık tutmak masraflı bir hobi olmaktan çok, ailelerini hayatta tutabilmelerinin tek yolu. Sputnik, Rusya'nın Uzak Kuzey bölgesindeki Evenk, Çukçi ve Sami isimli yerli halklarının nasıl yaşadığı anlatıyor.
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