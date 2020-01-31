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https://tr.sputniknews.com/infografik/202001311041300422-yuzyilin-anlasmasinin-ana-maddeleri/
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ile Filistin arasındaki gerilime son vermek amacıyla 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında hazırlanan projeyi, Beyaz Saray'daki basın toplantısında duyurdu.
Anlaşmaya en sert tepkiyi Türkiye gösterirken, İran ve BM'den de olumsuz açıklamalar geldi. Diğer yandan bazı Arap ülkelerinin bu planı desteklediklerini açıklaması tartışma yarattı. Dünya gündemine oturan 'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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