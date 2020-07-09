Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit

Barajın teknik özellikleri ve yapımıyla ilgili Etiyopya'nın çıkarları ve Mısır'ın kaygıları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Hedasi (Büyük Rönesans) Barajı, Etiyopya topraklarındaki elektrik enerjisi üretimine yönelik en büyük modern proje olma özelliği taşıyor. Bu proje, Kahire ile Addis Ababa arasındaki ilişkilerde ciddi bir anlaşmazlığa yol açtı.
Barajın teknik özellikleri ve yapımıyla ilgili Etiyopya'nın çıkarları ve Mısır'ın kaygıları, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar Kovid-19 hastalığına karşı aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ilaçlarda olduğu gibi aşı üretiminde de çok büyük kısıtlamalar ve yakın takip eşliğinde araştırmaların yürütülmesi gerekiyor.
Ünlü Rus gezgin Konstantin Kolotov, iki yıldır bisikletle dünya turu yapıyor. Yolu Türkiye'ye de düşen Kolotov, Sputnik'e Türk halkı, gelenekleri ve ülke ile ilgili izlenimlerini anlattı.
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, 'bir provokasyon olması halinde Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını' ifade etti.
Kovid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsün henüz yeterince incelenmemesi, çok sayıda gerçeği yansıtmayan iddia ve varsayıma yol açıyor.
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