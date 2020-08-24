Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti

20 Temmuz 2020'den bu yana Fatih sondaj gemisinin Karadeniz açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi. Enerji Bakanı Dönmez, keşfedilen doğalgazın kalitesinin de yüksek olduğunu ifade etti. Türkiye ve dünya gündemine oturan doğalgaz keşfi ile ilgili bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.