AK-12 saldırı tüfeği

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Rus silah üreticisi ‘Kalaşnikov’ şirketi, AK-12 otomatik tüfeğini komşu ülkelere ihraç etmeye başladı.
Rus ordusu için oluşturulan yeni nesil ekipman sistemi ‘Ratnik’ programı kapsamında geliştirilen 5.45 mm kalibreli AK-12, hem askeri hem sivil (AK TR3 sivil versiyonu) olmak üzere üretilmesi planlanan çeşitli kalibrelerdeki farklı silahlara temel teşkil edecek yeni bir platform olarak konumlandırılıyor.
Yeni silahın teknik özellikleri, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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