Suudi Arabistan ile Türkiye'nin ticaret hacmi

Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin gidişatı iki ülke arasındaki ticaret hacmini olumsuz yönde etkiledi. Riyad'ın Türkiye menşeli ürün ithalatı Aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine indi. Detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

Bir süredir krizlerin yaşandığı Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri, iki ülkenin ticaret hacmini de hızla geriletiyor. Suudi Arabistan İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ülkenin Türkiye'den yaptığı ithalat 2020 Şubat'ta 259.3 milyon dolarken bu rakam, Aralık ayına gelindiğinde 13.5 milyon dolar seviyesine kadar geriledi.

© Sputnik İnfografik

Ancak iki ülke arasındaki ticaret hacmi son 3 yıl içerisinde, Suudi Arabistan'ın ithalatındaki gözle görülür düşüşe rağmen büyük oranda etkilenmedi. 2018 yılında ortalama 5 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2019'da 5.1, 2020'de ise 4.7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

© Sputnik İnfografik

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den en çok ithal ettiği ürünler arasında; halı ürünleri, yer kaplamaları, demir çelik, giysi, aksesuar ve makineler bulunuyor. Riyad’ın ihraç kalemlerinin başında da ise plastik ürünleri, kimyasallar ve mineral temelli ham madde ve yağlar var.