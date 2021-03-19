ABD’nin savaşlarda kaybettikleri ile Kovid-19’da kaybettikleri

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehrin İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Sandy Kasırgası ve 11 Eylül’de kaybettiğinden daha fazlasını pandemi sürecinde kaybetmiş olduğunu söyledi.

Sputnik, ABD'nin bir yandan en bilinen savaşlarda, diğer yandan ise pandemi döneminde ne kadar kayıp verdiğini araştırdı.