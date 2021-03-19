ABD’nin savaşlarda kaybettikleri ile Kovid-19’da kaybettikleri

Sputnik, ABD'nin bir yandan en bilinen savaşlarda, diğer yandan ise pandemi döneminde ne kadar kayıp verdiğini araştırdı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehrin İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Sandy Kasırgası ve 11 Eylül’de kaybettiğinden daha fazlasını pandemi sürecinde kaybetmiş olduğunu söyledi.
Sputnik, ABD'nin bir yandan en bilinen savaşlarda, diğer yandan ise pandemi döneminde ne kadar kayıp verdiğini araştırdı.
Tam 10 yıl önce, 18 Mart 2011 tarihinde Suriye’de başlayan kitlesel protesto gösterileri, ülkeyi kaosa sürükleyen kanlı iç savaşın patlak vermesine yol açtı. Ancak Suriye'de protestolar, Arap Baharı’nın vurduğu diğer ülkelerin aksine, halkın ve Suriye yönetiminin büyük direnişiyle karşılaştı.
16 Mart 1921 tarihinde TBMM hükümeti ile RSFSC arasında Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması (Moskova Antlaşması) imzalandı. Sputnik, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve uzmanların bu antlaşmaya ilişkin görüşlerini özel projesinde topladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl tam 21 kez görüşme gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin gidişatı iki ülke arasındaki ticaret hacmini olumsuz yönde etkiledi. Riyad'ın Türkiye menşeli ürün ithalatı Aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine indi. Detaylar, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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