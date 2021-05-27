2021 İsrail-Filistin krizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi 6.2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. İki ülke arasında bir yandan ticaret hacmi, bir yandan da karşılıklı doğrudan yatırımlar artıyor. Türkiye-İsrail ticari ilişkilerindeki durum, Sputnik'in hazırladığı infografikte.