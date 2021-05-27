2021 İsrail-Filistin krizi

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10 Mayıs'ta İsrail-Gazze Şeridi sınırındaki durum, yeniden gerginleşti. İsrail tarafından düzenlenen atış sayısı 190’u bulurken, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roket sayısı ise 3780’e ulaştı.
İsrail’in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 219 kişi hayatını kaybetti, 1530 kişi yaralandı. İsrail’de ise toplam ölü sayısı 12’yi, yaralı sayısı 50’yi buldu.
21 Mayıs gecesi ateşkes anlaşmasının uygulanmasına başlandığı İsrail-Filistin krizi ile ilgili detaylı bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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