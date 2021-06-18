Hindistan'ı saran kara mantar nastalığı nedir?

Burun, göz ve bazen de beyni etkileyen bu agresif mantar enfeksiyonu, birkaç bin kişinin ölümüne neden oldu.

Bağışıklık sistemindeki sorunlar ve diyabet ile bağlantılı görülen mukormikoz hastalığına dair bilgiler, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

'Yeşil mantar' enfeksiyonu

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamlayan hastanın kaptığı enfeksiyonun muhtemelen ülkede ilk kez görülen 'yeşil mantar' enfeksiyonu (aspergilloz) olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.