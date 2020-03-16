CDC'den ABD'ye uyarı: 8 hafta boyunca 50'den fazla kişi bir araya gelmemeli

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri ABD'ye önümüzdeki 8 hafta boyunca ülkede 50'den fazla kişinin bir araya geleceği toplantıların koronavirüs salgını için risk taşıdığı uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ABD'ye yaptığı uyarıda ülke genelinde önümüzdeki 8 hafta boyunca 50'den fazla insanın katılacağı etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyada koronavirüse karşı hükümetler vatandaşlarını korumak adına önlemler almaya devam ediyor. ABD'nin birçok eyaletinde restoranlara yeni düzenlemeler getirilerek ve barlar ile gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentte restoran, kafe, bar gibi eğlenme mekanlarına bir dizi yeni düzenleme getirdiklerini açıkladı.

(Thread) This notice clarifies the actions restaurants, taverns, nightclubs, and multi-purpose facilities must take to comply with the District of Columbia Department of Health’s (DC Health) Emergency Rulemaking to Prohibit Mass Gatherings effective March 13, 2020. — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) March 15, 2020 Bowser'in Twitter hesabından duyurduğu yeni düzenlemeye göre, Washington'da yapılan büyük etkinliklerde katılımcı sayısı 250 ile sınırlandırıldı.

Washington'da gece kulübü veya çok amaçlı tesis olarak tescil edilmiş mekanlar faaliyetlerini askıya alacak, bar sandalyeleri veya ayakta servis yapılmayacak.

Restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek, masalar arasındaki mesafe de minimum 180 cm olacak şekilde düzenlenecek.

Ohio'da kafe restoran ve barlara kapatma kararı

Benzer düzenlemeler kapsamında Ohio Valisi Mike DeWine, saat 21.00'de eyaletteki tüm kafe, restoran ve barların kapatılması kararını aldı.

Illinoi eyaletinde ise 16 Mart'tan başlamak üzere tüm kafe, bar ve restoranların faaliyetlerini tamamen askıya alması kararlaştırıldı.

Los Angeles'ta da benzer uygulamalar hayata geçirilirken, Boston'da tüm eğlence mekanlarının kapasitelerini yarı yarıya düşürmesi için düzenleme getirildi.

New York eyaletinde Vali Andrew Cuomo, eyaletteki okulların 16 Nisan'a kadar kapatılması kararını verdi.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York'ta bugün Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı.

Blasio, ölenlerin hepsinin başka sağlık sorunları bulunduğuna da dikkati çekti.

Ülke genelinde 2700'den fazla kişiye koronavirüs tanısı konulurken, 59 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.