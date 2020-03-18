Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins, parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayıldı.
Bir anda yere yığılan Bakan Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı.
Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs oturumunda bayıldı https://t.co/vdYc3Vvwke pic.twitter.com/tyFXPg1NJ7— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2020
Bruins, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum" ifadesini kullandı.
Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.
Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden.— Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020
© AFP 2020 / PHIL NIJHUISKoronavirüs oturumunda bayılan Hollanda Sağlık Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins etrafındakilerin yardımıyla kısa sürede ayağa kalktı
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)