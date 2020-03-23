İçişleri Bakanı Soylu'dan stokçuluk yapan maske üreticilerine uyarı: Fabrikalarına el koyarız

İçişleri Bakanı Soylu stokçuluk yapan maske üreticileri için "10-12 saat süreleri daha var, yarın fabrikalarına el koyarız. Bundan çekinmeyiz, böyle bir yetkimiz de var" dedi.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık."

Bakan Soylu, 165 binin üzerinde işletmenin kapatıldığını ve bu sayıya berber ve kuaförlerin dahil olmadığını belirtti.

Süreç içinde stokçuluk yapanları sert şekilde uyaran Soylu şunları dile getirdi:

"İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik.

Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var."

'Karantinada 10 bin 750 kişi var'

Karantina önlemlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Soylu, 10 bin 750 kişinin Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında gözlem ve karantina altında tutulduğunu söyledi.

Soylu, 14 günlük karantina ve gözlem sürecinde yüzde 90'ı yerli ve çok az sayıda yabancı olduğunu dile getirerek, bu kişilerin arasında büyükelçiler ve devlet görevlilerinin de bulunduğunu kaydetti.

Herkesin bu gözetim ve karantinaya uymakla mükellef bulunduğunu söyleyen Soylu uymayanlarla ilgili de tüm cezai müeyyidelerin geçerli olduğunu sözlerine ekledi.