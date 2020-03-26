Bakan Koca: Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim koronavirüsün size bulaşmasını önleyemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında vatandaşlara seslendi. Koca, "Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak yeni paylaşımlarda bulundu.

"Kuralları biliyoruz. İrademizi ortaya koymalıyız. Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. Hiçbir sağlık kurumu, hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler… Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum. Sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Unutmayın: Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz."

Kuralları biliyoruz. İRADEMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ. Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. HİÇBİR SAĞLIK KURUMU, HİÇBİR HEKİM virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Lütfen mesajı RETWEET EDELİM. pic.twitter.com/tYxceJxXFi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

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