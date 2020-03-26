Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic Sırbistan'a döndü

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, çarşamba sabahı Belgrad'dan kalkan bir uçakta 150 Türk vatandaşının olduğunu ve o uçağın Sırp vatandaşlarını alarak ülkeye geri döndüğünü duyurdu.

Sosyal medyada yer alan bir fotoğrafta eldiven ve maske takan Zeljko Obradovic'in Belgrad havalimanında olduğu görüldü.

Türkiye'de bulunan Sırp sporcuların tamamına ulaştıklarını ve almayı önerdiklerini belirten Sırbistan Dışişleri Dacic, karantinada vakit geçirmek istemedikleri için sporcuların bu teklifi kabul etmediklerini belirtti.

Sırbistan'da 15 Mart tarihinde koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de ING Basketbol Süper Ligi ertelenirken THY Avrupa Ligi de askıya alınmıştı.