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16:33 28 Mart 2020
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Psikolojik Danışma Hattı'na dün 2 bini aşkın arama oldu

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile gerçekleştirdikleri pandemi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, geçen hafta kurdukları Psikolojik Danışma Hattı'na dün 2 bini aşkın arama yapıldığını söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devletin tüm kurumlarının bu salgınla ortak mücadele içinde olmasının önemine dikkat çekti.

    İstanbulluları bu sabah saatlerinde gerçekleşen pandemi toplantısı hakkında bilgilendiren İmamoğlu, geçen hafta kurdukları Psikolojik Danışma Hattı’yla ilgili ilginç bilgileri de kamuoyu ile paylaştı. İmamoğlu, “Dün, 2000’i aşkın arama oldu. Çok ilginçtir; 26 farklı şehirden psikolojik danışma hattımız arandı. Hatta 3 farklı ülkeden yine psikolojik danışma hattımız arandı. Bizi her yerden arayabilirsiniz dedi.

    © DHA /
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    İl İdare Kurulu’nda iki konuda karar alındığını belirten İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

    “Bunlardan bir tanesi seyahat kısıtlılığıyla ilgili. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklamış olduğu maddelerdi ama valiliğe dizayn etme konusunda yetki verilmişti. Bununla ilgili tartışmaları yaptık ve karar alındı. Detayları var. Yani otobüsle, uçakla seyahat etmeme konusundaki kısıtlamaların detayları var. Aynı şekilde; İstanbul’da balık tutma, parklarda bulunma, topluca koşu yapılan alanlardaki bu tür etkinliklerin yasaklanmasıyla ilgili bir madde karara bağlandı. Bunun da detayları var. Ama şu anda bu detaylar, daha kurumsal bir şekilde yazılmakta. Sayın Vali’miz tarafından açıklanacak. Açıklandıktan sonra biz de o detaylarıyla beraber sizlerle gün içinde paylaşıyor olacağız. Yani; seyahat kısıtlaması ve toplu alanlarda bulunmama, spor yapılan Belgrad Ormanı gibi, Boğaz kenarında insanların gelip orada koşu vesaire yapmaları; sosyal mesafenin korunmadığı hallerin kısıtlanmasıyla ilgili kararlar."

    'Her kent büyük bir mücadele içinde'

    AFAD’da gerçekleştirilecek pandemi toplantısına da katılacağını açıklayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

    “Biz de elbette ki deneyimlerimiz ya da önerilerimiz, İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı, birtakım düşüncelerimizi orada paylaşacağız. Umarım o da yine İstanbulumuz adına ve Türkiyemiz adına faydalı bir toplantı olacaktır. İstanbul, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şehri ve bu noktada en sıkı tedbirler, en doğru tedbirler burada alındığı zaman, gerçekten bunun hem sosyolojik hem psikolojik açıdan ülkemize hatta dünyaya faydalı olacağını biliyoruz. Dün, dünyadaki 45’e yakın belediye başkanıyla bir sohbetimiz oldu dijital ortamda. Burada yaptığımız sohbette görünüyor ki; her kent, büyük bir mücadele içerisinde. Sürecin aslında ne kadar şehirlerin ötesinde, ulusların ötesinde dünya meselesi, insanlık meselesi olduğunun, hepimiz tarafından hissedilmesi ve akılla, bilimle, gerçekçi tavırlarla yönetilmesi hususunda kararlılığımızı ortaya koyma günüdür. Bu konuda hepimizin çok duyarlı olması gerekiyor. Hep diyoruz; evde kalın. Hep diyoruz; kendi izole ortamınızı yaratın."

    'Benim karantinam: Sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılık getirilmeli'

    Kendisinin sokağa çıkma noktasında büyük bir kısıtlılığın getirilmesi yönünde kanaati olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bunu dile getirdim; getirmeye de devam edeceğim. Çünkü, geç kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bütün tedbirler alınıyor. Her kurumumuz; devletimiz, bakanlığımız, valiliğimiz, bizler; hepimiz yapıyoruz ama hâlâ bunu dinlemeyen, dinlememekte ısrar eden vatandaşlarımız da olabiliyor. Lütfen herkes kendisini bu anlamda izole etsin. Evinden dışarıya çıkmasın ve bu konuda el birliğiyle, iş birliğimizin en üst noktasındaki tavrımızla, en az can kaybımızla… Bugün de açıklanan ölü sayısını biliyoruz. Dünyada bu artarak devam ediyor. Bunun tek yöntemi var; korunmak ve bu salgında, o hastalığın size bulaşmamasını sağlamak dedi.

    'Dünya kentlerinin feryatlarını duydum'

    “Evde kalmanın bedeli var; biliyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle devam ettirdi:

    “Güzel tarafları da var. Ailemizle bir arada oluyoruz, çocuklarımızla dertleşiyoruz. Büyüklerimizle ayrı evlerdeysek görüşemiyoruz. İmkanı olanlar görüntülü görüşebiliyor. Mutlak sosyal mesafeyi korumalıyız. Özellikle yaş almış vatandaşlarımızın bu süreçte tehditleri daha da yüksek. Bütün bunları yapıyoruz. Daha da ötesini yapmak adına hepimizin, bir sokağa çıkma yasağı varmış gibi hareket etme zorunluluğu size kalıyor. İstanbul’un 16 milyon insanı; lütfen ama lütfen hafife almayın. Dün, dünyanın farklı yerlerinden; Los Angeles’tan, New York’tan, Londra’dan, Milano’dan, Paris’ten, Jakarta’dan Seul’e, Tokyo’ya varıncaya kadar dünyanın her yerinden feryatları duydum. Özellikle yanı başımızdaki Madrid’te, Milano’da feryatların ne kadar yüksek olduğunu duydum. Ama Allah korusun, biz tedbirlerimizi en üst seviyede almalıyız. Bu konuda kararlıyız. Kararlılığımızı da her gün size aktarmak, benim mesuliyetim. Bir bedeli var; doğru.”

    'Varlıklı insanlar, yoksul insanlara fayda verecek'

    İmamoğlu, açıklamasını, “Tabii ki dayanışma, yardımlaşma ve bunu koordine etme görevi İBB’nin en önemli görevlerinden bir tanesi. Yardımlaşma kısmında çok büyük bir dayanışma içinde olacağız. Bu konuda size duyurularımız, açıklamalarımız olacak. Varlıklı insanların yoksul insanlara fayda verdiği, katkı sunduğu ortamlarda biz, İstanbul halkının vicdanlı, eli sıcak, yüreği, o güzel gözü, gülüşü olmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu ihtiyacın daha da büyüyeceğini görüyoruz. Hazırlığımız var. Devletimizin diğer kurumları da bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Hep birlikte, el ele bu süreci aşacağız. Şartımız var: Evde kal! Hem İstanbul’a hem Türkiye’ye bunu söyleyelim. Bu da yetmez. Ne yapacağız? Birlikte başaracağız” sözleriyle noktaladı.

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs, Ekrem İmamoğlu
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