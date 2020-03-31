Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü

Burdur'da vefat eden eşinden kalan maaşı çekemeyen Cennet Çomak, Vefa Sosyal Destek Ekibi'nden yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Ekibi hemen Çomak'ın evraklarını hazırlayarak maaş aldığı bankaya gitti.

Maaşı çeken görevliler Çomak'ın evine giderek maaşını teslim etti.

Cennet Çomak, "Devletimizden Allah razı olsun" diyerek, maaşını getiren Vefa Sosyal Destek Ekibi'nde görevli imam Şahin Uçar'ı anlından öperek teşekkür etti.

Vefa Destek Ekibi maaşını çekemeyen diğer yaşlıların da maaşlarını çekerek evlerine götürmeye devam ettiği belirtildi.