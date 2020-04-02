Erdoğan 'Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır' dedi, sayıları paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır" diyen Erdoğan, devamında "Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sağlık altyapısına dair sayıları içeren bir görseli de paylaşımına ekledi. "Sağlık altyapımız, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım yatağı açısından oldukça iyi durumdadır. Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerine koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da artırma imkanına sahibiz" diyen Erdoğan, şu sayıları verdi:

"Toplam hekim sayısı 166 bin. Toplam hemşire/ebe sayısı 262 bin. Toplam hastane sayısı 1518, 1147 hastanede yoğun bakım hizmeti, toplam hasta yatağı sayısı 240 bin, toplam yoğun bakım yatağı sayısı 40 bin, toplam tek kişilik hasta odası sayısı 100 bin, diğer sağlık hizmetleri unvanlarıyla beraber toplam 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı."

Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.



Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız. pic.twitter.com/4gHVy9qrRq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020

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