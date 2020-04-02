Kovid-19 yardımlarını kötüleyen La Stampa'ya Rusya'dan tepki: Seviyesiz, Rusofobik yalan haberler yapıyorsunuz

La Stampa'da yayınlanan ve Rus insani yardımın yararsız olduğu görüşüne yer verilen haberi 'seviyesiz Rusofobik yalan haber' olarak niteleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov konuya ilişkin şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü ve çoğulcu görüş idealleri arkasına saklanan La Stampa, adı saklı tutulan 'üst düzey' kaynakların 'görüşlerine' atıf yaparak Soğuk Savaş döneminde görülen 'seviyesiz, Rusofobik yalan haberler' ile manipüslasyonda bulunuyor."

La Stampa'nın iki haftadır zor durumdaki İtalyan halkının yardım çağrılarına yanıt veren Rus insani yardım misyonunu itibarsızlaştırma girişiminde bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, "Gazete aynı zamanda henüz 'çürümemiş' olan Sovyet karşıtı propaganda kitaplarının tavsiyelerine dayanan 'icatları' kullanmaktan vazgeçmiyor" diye vurguladı.