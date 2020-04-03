ABD’de koronavirüs aşısının ilk test sonuçları yayınlandı

EBioMedicine dergisinde yayınlanan çalışmada, SARS ve MERS virüsleriyle mücadelede edinilen deneyime başvuruldu.

Araştırmada yer alan Pittsburgh Üniversitesi’nden Doç. Andrea Gambotto, “Bu iki patojen, SARS-CoV-2’nin (Kovid-19) yakın akrabaları. Bu iki patojen üzerinde yapılan araştırma, kabuklarındaki proteinlerinden birinin, S-proteinin, bağışıklık tepkisini oluşturmak için önemli olduğunu gösterdi. Yeni virüsle nasıl başa çıkılacağını önceden bildiğimizi söyleyebiliriz” diye açıkladı.

Laboratuvar fareleri ile yapılan deneyler sırasında, potansiyel aşının organizmaya girdiğinde, SARS-CoV-2’ye özgü ve virüsü etkisiz hale getirmek için yeterli olması gereken antikorların üretimine yardımcı olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Halihazırda bilim insanları, aşıyı gönüllüler üzerinde test etmek için izin almayı umuyor.