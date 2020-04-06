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14:45 06 Nisan 2020
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    İmamoğlu: 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Koronavirüs salgını
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirlerle ilgili olarak "374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Periscope yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

    20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına değinen İmamoğlu, bu yaş aralıklarındaki kişiler için de bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyledi.

    "Toplumun yüzde 64'ünün sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz sanki bu tecrit kendimize uygulanıyormuş gibi evden çıkmamamız gerekiyor. Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    'Moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik'

    • Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş Moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik. Kabataş-Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1'e inmişti. Yüzde 5'e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı , saat 21'den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.

    'Tüm maske stokumuzu halka dağıtıyoruz'

    • 100 bine yakın maskeyi kullanım için duraklarda hazır tutuyoruz. Tüm maske stokumuzu halka dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak.

    'Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık'

    • Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Yenikapı, Maltepe, Beylikdüzü balık halinin bunun için uygun mekanlar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gerek olmaz ama olması halinde sahra hastanelerinin hazır olmasını önemsiyorum.

    'Hepsi bir görev şehidi'

    • Ortak bir mücadele vermeye devam ediyoruz. Türkiye'de vefat sayısı 574'e ulaştı. Dünyadaki örneklerini de izlediğimizde bu tür süreçlerin yükseliş süreçleri olduğunu görebiliyoruz. Sorumluluğumuzun en üst düzeyde olduğu günleri yaşamaktayız. Sağlıkçı dostlarımıza yürekten minnet duyuyoruz. Ki bu şekilde çalışırken hayatını kaybedenler var. Hepsi birer görev şehidi.

    'Ekonomik sıkıntıyı hisseden milyonlarca ailemiz var'

    • Mutlaka yapmamız gerekenler var. Açıkçası bir yanıyla bugünlerde her birimiz bir seferberlik sürecinin bir parçasıyız. Salgınla beraber dünyanın değişen bir yüzü var. Herkesin bir şekilde korunmaya çalıştığı gerçek. Bu aynı zamanda milyonlarca insanın gelir kaybına sebep oldu. Ekonomik sıkıntıyı hisseden milyonlarca ailemiz var. Bu insanlarımızın baş vurduğu kurumlardan biri de İBB. 230 bin ailemize zaten sosyal yardım yapıyoruz.
    • Bu biçimimizi de bütün hassasiyetleri koruyarak yapıyoruz. Ama bugün sadece pandemi sürecinin başladığı günden beri 100 bini aşan sayıda insanımız İBB'ye başvuru yapıyor ve yardım talep ediyor. Demek ki bu önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu manada 374 milyon lira olan sosyal yardım bütçemizi 775 milyon liraya çıkartma kararı aldık. Daha da üst seviyelerde bir bütçeye ihtiyacı karşılama adına da bir olağanüstü meclis hazırlığımız var. Ki yasada yüzde 3'ü aşamadığı için sosyal yardım bütçesi, meclis üyelerimizden yetki talep edeceğiz.

    'İkinci personelimizi de salgına kurban verdik'

    İmamoğlu, canlı yayından sonra kişisel Twitter hesabında da bir paylaşımda bulundu. Bir belediye personelinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklayan İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Kovid-19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir."

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs, Ekrem İmamoğlu
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