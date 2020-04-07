Putin: Salgının ‘pik noktası’ henüz aşılmadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınında henüz ‘pik noktasının’ geçilmediğini ve durumu çok dikkatli takip ettiklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konulu toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Durumu en dikkatli şekilde takip ediyor, başka ülkelerin olumlu ve olumsuz deneyimlerini göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Putin, açıklamalarına, şu sözlerle devam etti:

"Ve tekrar ediyorum, salgının pik noktası henüz aşılmadı. Şimdi önemli olan başkalarının hatalarından ve kendi hatalarımızdan bir şey öğrenmeme durumundan kaçınmamız. Ders çıkarmalı ve tıp, bilim toplumunun tutumları doğrultusunda çıkarımlarda bulunmalıyız.”

‘Hayatını bu işe adamış gerçek uzmanların fikirlerini duymak isterim’

Putin, toplantıda uzmanların salgınla ilgili fikirlerini duymak istediğini belirtti. “Özellikle uzmanların fikirlerini duymayı çok isterim” diyen Putin, devamında “Bana kalırsa şimdi hepimiz virolog olduk. Tüm ülke virolog oldu. Gerçek uzmanların fikirlerini duymak son derece önemli. Zira tüm düzeylerden yöneticilerin eylemlerinde, hayatlarını bu zor ve çok önemli, sorumluk gerektiren işe adayan kişilerin fikirleri esas alınıyor” ifadelerini kullandı.

Putin, “Şuna dikkat çekmek istiyorum: Tüm kararlarımız tehditle orantılı ve duruma uygun olmalı. Önemli olan Rusya vatandaşlarının güvenliği ve sağlığı” açıklamasını da yaptı.