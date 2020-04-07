Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 725'e yükseldi

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 725'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 34 bin 109'a ulaştı.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir.

- Kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecektir. Virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor.

- Şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıyayız. Artık risk grubu tanımının kavramı genişlemiştir. Genç yaştaki hastaların vefatına da şahit oluyoruz.

- Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum Bilimleri Kurulu'nu kuruyoruz.

- Her yaşa olağanüstü hızla bulaşan bir virüsle karşı karşıyayız. İzolasyon, günlük hayat biçimimiz oldu. Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladı.

- Günlük test sayımızın önümüzdeki hafta 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif vaka sayımız da artmaktadır. Bu, tarama çalışmalarındaki başarıdan kaynaklanıyor.

- Son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında düşüş sağladık.

- Bugün koronavirüs nedeniyle 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 3892 kişiye tanı kondu.

Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IO8q3nstOK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2020

- ​Vefatların 60'la 85 yaş arasında yoğunlaştığını ve erkeklerin oranının kadınlara göre fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Koca,Türkiye genelindeki koronavirüs vakalarının dağılımını gösteren haritayı paylaştıhttps://t.co/85VrCEnqsM pic.twitter.com/up8HBXNH62 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 7, 2020

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