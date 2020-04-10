İstanbul'da 8 yürüyüş yolu yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sekiz yürüyüş yolunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birtakım yeni kararlar aldığını duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında, bu kapsamda bazı meydan ve caddelerin yaya giriş çıkışlarına kapatıldığı belirtildi.

Bu meydanlar şöyle sıralandı: