Adana'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hastaneden kaçtı, intihar etmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre, Hamit S. isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi.

Tedaviyi kabul etmeyen Hamit S., hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit ederek boynuna da cam parçası dayayıp kaçan şahıs, yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

Şahıs, Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda tutup direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen Hamit S., kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elindeki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit S., olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca şahsın boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

Adana'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hastaneden kaçtı. Polisleri peşinden 1 kilometre boyunca koşturan kişi, kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmeye çalıştıhttps://t.co/GOAJMmMOvo pic.twitter.com/dhRq3HVzmh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 11, 2020

​