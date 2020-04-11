Genç eczacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Eczacı Odası, 38 yaşındaki meslektaşları İsmail Durmuş'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Durmuş'un cenazesinin memleketi Kayseri'de toprağa verileceği bildirildi.
İstanbul Eczacı Odası'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız, Kayseri'de toprağa verilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz."
Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz. #İsmailDurmuş pic.twitter.com/T5dFbJL023— İst. Eczacı Odası (@ist_eczaciodasi) April 11, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)