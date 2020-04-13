Rus Dışişleri ABD’nin DSÖ’ye yönelik eleştirilerini değerlendirdi: Sorumluluğu başkasına atma çabası

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu dünyada hızla yayılırken bazı ülkelerin, sınırları içinde giderek kötüleşen epidemiyolojik durumla ilgili sorumluluğu başkasına atma çabaları endişe veriyor. ABD yönetiminin, güya tehlikeli hastalık konusunda “geç kalan” ve salgın geliştikçe makul olmayan bir şekilde ve diğer ülkelere zarar verecek şekilde Çin’e odaklanan Dünya Sağlık Örgütü’ne yönelik son ağır suçlamalarının böyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadesine yer verildi.

Rusya’nın bu tutumu yapıcı olmaktan uzak, bu tür açıklamaları da zamansız ve zarar verici olarak gördüklerini kaydeden Dışişleri Bakanlığı, “Tüm uluslararası topluluk için küresel sorun oluşturan ve tüm ülkeler tarafından koordineli eylemler gerektiren bu salgınla ilgili durumu siyasallaştırmaktan kaçınmanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Açıklamada, DSÖ’nün pandemiye dönüşen salgının tüm aşamalarında, yetkisi dahilinde, tamamen üye ülkelerin talimatları doğrultusunda ve mevcut bilimsel veriler temelinde hareket ettiğini vurgulandı.