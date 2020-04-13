Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerinin sayısının 1296'ya yükseldiğini açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre virüse yakalananların sayısı 61 bin 049'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın virüse dair hazırladığı tabloyu kişisel Twitter hesabında paylaşan Koca, hayatını kaybedenlerin sayısı 1296 olarak açıkladı.

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tLkps8LFWK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020

​Virüse yakalanan kişilerin sayısı 61 bin 049'a ulaştı. Koronavirüs nedeniyle tedavi görüp iyileşenlerin sayısı 3 bin 957 oldu. Test sayısı ise son 24 saatte 34 bin 456 artarak 410 bin 556'ya yükseldi.

'Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır'

Koca, rakamlara ilişkin olarak şunları söyledi:

"Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor."