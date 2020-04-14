Koronavirüsün bulaştığı mesafe ile ilgili veriler güncellendi

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan epidemiyoloji uzmanı Nikolay Briko, Kovid-19’un bulaşma mesafesi ile ilgili verileri güncelleyerek, koronavirüsün 4 metre mesafeden insandan insana bulaşabildiğini ifade etti.

Bu verilerin ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yeni araştırmasıyla teyit edildiğini söyleyen Briko, virüsün 30 dakika ila 3 saat arasında havada kalabildiğini, nesnelerin yüzeyinde ise birkaç gün varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Rus uzman, böylelikle bulaşmanın sadece havadan damlacıklar yoluyla değil, aynı zamanda temasla da gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Rusya’da şimdiye kadar 21 bin 102 Kovid-19 vakası kaydedildi, 1.700 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuşurken 170 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkenin birçok bölgesinde teyakkuz durumu devrede, vatandaşlar evlerinde kalmaları için uyarılıyor, diğer ülkelerle uçak ve tren seferlerine ise ara verilmiş durumda.