Doktor koronavirüsten tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde uzun yıllar Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Opr. Dr. Nihat Dayanıklı, yaklaşık 3 hafta önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerin ardından Dayanıklı’ya koronavirüs teşhisi konuldu.

Yaklaşık 3 hafta süren tedavi sürecinin ardından Dayanıklı, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 70 yaşındaki Dayanıklı’nın eczacı eşi Sibel Gültekin Dayanıklı’nın da aynı hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Çiftin, iki çocuklarının olduğu öğrenildi.