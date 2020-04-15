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    Koronavirüs yaşlılar

    İngiltere'de huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiği iddiası

    © AFP 2020 / LUCAS BARIOULET
    Koronavirüs salgını
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    İngiltere'de huzurevlerindeki Kovid-19 hastalarının ölüme terk edildiği ileri sürüldü. Huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler, test yapılmadığını, ambulans gönderilmediğini ve doktorların ziyaret etmediğini belirtti.

    İngiltere'deki huzurevi sakinlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürüldü.

    Ülkede koronavirüs krizi derinleşirken, huzurevlerinde yakınlarını kaybedenler sevdiklerinin ölüme terk edildiğini söyledi.

    Daily Mail gazetesine konuşan Donna Millan, 73 yaşındaki annesinin Kovid-19 semptomları gösterdikten sonra 9 Nisan'da öldüğünü kaydetti.

    Israrlarına rağmen annesine test yapılmadığını iddia eden Millan, "Eğer işler daha iyi yönetilseydi annem virüsü kapmaz ve hayatta olurdu" dedi.

    Hayden Hewitt de 83 yaşındaki kayınvalidesinin Kovid-19 semptomları gösterdiğini ancak ambulans gönderilip huzurevinden alınmadığını aktardı. Hewitt, doktorun da ziyaret etmediği kayınvalidesinin cuma günü hayatını kaybettiğini söyledi.

    Her ne kadar hükümet virüs görülen huzurevleri oranını yüzde 13,5 olarak verse de ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons'ın Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Jeremy Richardson, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Richardson, "Oranın muhtemelen yüzde 60 veya yüzde 70 olduğunu sanıyorum" dedi.

    21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oranın ciddi bir riske işaret ettiği değerlendiriliyor.

    'Huzurevlerinde 4 bin kişi ölmüş olabilir'

    Huzurevleri, bakımevleri ve hizmet sağlayıcılarını temsil eden Bağımsız Bakım Grubu Başkanı Mike Padgham, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, virüsün bu yerlerde halihazırda binlerce kişinin ölümüne neden olduğuna inandığını belirtti.

    Diğer Avrupa ülkelerindeki toplam ölümlerin üçte birinin huzurevleri veya bakımevlerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Padgham, İngiltere'nin de bu ülkelerden farklı olmayacağını, dolaysıyla yaklaşık 4 bin kişinin bu yerlerde öldüğünü düşündüğünü dile getirdi.

    İngiltere'de şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 12 bin 868 kişinin hayatını kaybettiği bildirilse de bu veri sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Huzurevi, İngiltere
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