İnce'den koronavirüs şiiri: 'Umuda sıkı tutun kardeşim'

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kaleme aldığı şiiri yayınladı.
Şiiri için bir de video hazırlayan İnce, paylaşımına "Umuda sıkı tutun kardeşim" notunu düştü.
Umuda sıkı tutun kardeşim. pic.twitter.com/NHgmkPT4UY— Muharrem İNCE (@vekilince) April 15, 2020
Şiirin sözleri şöyle:
"Yüzünü hayata dön kardeşim, biliyorum her yanın karanlık, kaygı, korku…
Salgın hüzün olmuş, şarkılar susmuş
Parkın köşesindeki eğri bank sensiz, sokaklar kimsesiz kalmış.
Ama bil ki her dert çaresine yeniktir aslında.
Gün gelir bir elinde dumanı tüten ekmeğini bir cebinde avare sevinçlerin…
Buluşursun sevdiklerinle bir sabah selamında.
Geleceğe sıkı tutun kardeşim, şimdi ellerin bağlı, yüreğin taş
Tencerende yokluk kaynamış
Biçarelik aşın olmuş dayandığın duvar yıkık, çaldığın her kapı kırık çıkmış…
Ama unutma ki her acı vadesine mecburdur aslında
An gelir tarlanda hasatlık ekinin, oltanda derya deniz…
İyileşirsin sevindirdiğin bir çocuk kahkahasıyla dertsiz bir gün ortasında
Umuda sıkı sarıl kardeşim, bugün sevdiklerin uzak, yârin gurbet…
Hasret uykuna dadanmış, burnun can direğinden sızlamış…
Ananın kucağı sahipsiz dostun sohbeti suskun, sevgilinin eli boşlukta kalmış
Ama inan ki her ayrılık sevgiye mağluptur aslında.
Gün gelir, bir uçurtmaya tutunur özgürlüğün, dilinde birikmiş cümlelerin yarası sarılır kalbinin, her kavuşmanın bayram tadında…
Dayan kardeşim yalnız değilsin bu koca dünyada…"
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