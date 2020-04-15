İnce'den koronavirüs şiiri: 'Umuda sıkı tutun kardeşim'

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olarak bir şiir yazdı. İnce'nin şiirinde "Umuda sıkı tutun kardeşim" ifadesi de yer aldı.

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kaleme aldığı şiiri yayınladı.

Şiiri için bir de video hazırlayan İnce, paylaşımına "Umuda sıkı tutun kardeşim" notunu düştü.

Umuda sıkı tutun kardeşim. pic.twitter.com/NHgmkPT4UY — Muharrem İNCE (@vekilince) April 15, 2020

Şiirin sözleri şöyle:

"Yüzünü hayata dön kardeşim, biliyorum her yanın karanlık, kaygı, korku…

Salgın hüzün olmuş, şarkılar susmuş

Parkın köşesindeki eğri bank sensiz, sokaklar kimsesiz kalmış.

Ama bil ki her dert çaresine yeniktir aslında.

Gün gelir bir elinde dumanı tüten ekmeğini bir cebinde avare sevinçlerin…

Buluşursun sevdiklerinle bir sabah selamında.

Geleceğe sıkı tutun kardeşim, şimdi ellerin bağlı, yüreğin taş

Tencerende yokluk kaynamış

Biçarelik aşın olmuş dayandığın duvar yıkık, çaldığın her kapı kırık çıkmış…

Ama unutma ki her acı vadesine mecburdur aslında

An gelir tarlanda hasatlık ekinin, oltanda derya deniz…

İyileşirsin sevindirdiğin bir çocuk kahkahasıyla dertsiz bir gün ortasında

Umuda sıkı sarıl kardeşim, bugün sevdiklerin uzak, yârin gurbet…

Hasret uykuna dadanmış, burnun can direğinden sızlamış…

Ananın kucağı sahipsiz dostun sohbeti suskun, sevgilinin eli boşlukta kalmış

Ama inan ki her ayrılık sevgiye mağluptur aslında.

Gün gelir, bir uçurtmaya tutunur özgürlüğün, dilinde birikmiş cümlelerin yarası sarılır kalbinin, her kavuşmanın bayram tadında…

Dayan kardeşim yalnız değilsin bu koca dünyada…"