Guterres: Koronavirüse karşı aşı geliştirmek için küresel koalisyona ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüse karşı aşı geliştirmek için küresel bir koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Kovid-19’a karşı, herkesin her yerde ulaşılabileceği bir aşı için küresel bir koalisyona ihtiyacımız var.”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart’ta yeni tip koronavirüs salgınının ‘pandemi’ olduğunu duyurmuştu. Son verilere göre dünya genelinde toplam 2.1 milyondan fazla kişi virüse yakalandı, yaklaşık 140 bin kişi ise yaşamını yitirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları sürüyor.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da yedi merkezin koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüttüğünü ve yakın zamanda klinik testlerin başlayacağını belirtmişti.