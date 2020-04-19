Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da polisin, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı tokatladığı görüntüler yayınlandı.

Koronavirüs salgınına karşı gece sokağa çıkma yasağı olan Belgrad’da, polisin bu yasağı çiğneyen bir vatandaşı aracında tokatlaması ülkede tepkilere neden oldu.

Sırbistan'da polis karantinaya uymayan bir kişiyi tokatladı https://t.co/l4f6oD2nFo pic.twitter.com/7iZhrgLgmO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2020

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Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Sırbistan İçişleri Bakanı Neboyşa Stevanoviç söz konusu olayın Sırp polisinin imajıyla özdeşleştirilmemesini istedi. Sırp polisi hakkında soruşturma başlatılacağı ifade edildi.