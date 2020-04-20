İngiltere'de 99 yaşındaki savaş gazisi şarkısıyla doktorlar için milyonlarca sterlin bağış topladı

İkinci Dünya Savaşı gazisi 99 yaşındaki Tom Moore’un koronavirüsle savaşan İngiliz doktorlara yardım için bağış toplamak amacıyla kaydettiği parça, iTunes listesinin en tepesine tırmandı.

Sky News’un haberine göre İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı gazisi 99 yaşındaki Tom Moore’un koronavirüsle savaşan İngiliz doktorlara yardım için bağış toplamak amacıyla kaydettiği parça, iTunes listesinin başına yerleşti.

Habere göre ABD’li besteciler Oscar Hammerstein II ve Richard Rodgers’ın bestelediği You"ll Never Walk Alone adlı şarkısı, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok popülerdi, ancak daha sonra unutuldu.

30 Nisan’da 100 yaşını tamamlayacak olan Moore, You"ll Never Walk Alone parçasının yeni versiyonunu İngiliz tenor Michael Ball ile birlikte kaydetti. Parça, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in iki hafta önce halka seslenişi sırasında ondan bahsetmesi ile iTunes listesinin en tepesine yerleşti.

Bağışlar sürdükçe bahçesinde her gün 25 metrelik 100 tur atacak

Savaş yıllarında Hindistan ve Myanmar’da görev alan İngiliz savaş gazisi Tom Moore, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) bağış toplayacağını duyurmasıyla ülke gündemine oturdu. 99 yaşındaki Moore, bahçesinde her gün 25 metrelik 100 tur atacağını ve bağışlar devam ettikçe bunu sürdüreceğini belirtti.

9 Nisan’da başladığı turu önceki gün tamamlayan Moore, başta 1000 sterlin toplamayı planlamıştı, şimdiye kadar toplanan bağış ise 23 milyon sterlini buldu.