Washington Post: ABD’nin kamu borcu rekor seviyeye ulaşacak

Washington Post gazetesi, ABD’nin kamu borcunun ve Amerikan şirketlerin borçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle bu yıl rekor seviyelere ulaşacağını yazdı.

ABD’nin kamu borcunun ve Amerikan şirketlerin borçlarının Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl rekor seviyelere ulaşacağını belirten Washington Post gazetesi, federal bütçe açığının 4 trilyon dolara ulaşacağını, böyle bir durumun 1945 yılından bu yana görülmediğini ifade etti.

Habere göre ExxonMobil ve Walgreens gibi dev şirketler kredi limitlerini tüketti, fakat buna rağmen fonlamaya ihtiyaç duyuyor. Girişimciler ise kredi ödemelerini ertelemek ya da çalışanlarını işten çıkarmak gibi zor bir seçim yapmak durumunda.

Diğer yandan bankalar, vatandaşlardan öğrenci kredilerini ve kredi kartı borçlarını kapatmalarını talep etti.

'Dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz'

New Jersey'deki Princeton Üniversitesi’nden ekonomi profesörü Atif Mian, “Endişelenmeye başlamalıyız. Modern tarihte benzerleri olmayan bir borç seviyesinden bahsediyoruz. Kesinlikle geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Amerikan Merkez Bankası (FED) Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 2.3 trilyon dolarlık destek paketi açıkladı. Bu 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan (Büyük Buhran) sonra 4 yıl içinde ekonomiye eklenen rakama eşit.

'Zarara uğrayan işletmeler desteklenmeli'

Daha önce ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, devletin salgın yüzünden zarara uğrayan işletmeleri desteklemek için elinden gelen yardımı yapması gerektiğini ifade etmişti.

ABD’li bakan, “Şu anda faiz oranları, çok ucuza borçlanılacak kadar düşük. İleride açığın üstesinden geleceğiz, şimdi bunun için üzülmenin zamanı değil” demişti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) değerlendirmesine göre ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) bu yılsonuna doğru yüzde 5,9 oranında düşecek, önümüzdeki çeyrekte ise güçlü bir çöküş bekleniyor (JP Morgan’a göre yüzde 40’a kadar).